Vaguada producirá aguaceros  y truenos en la tarde

SANTO DOMINGO.- Aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos con posibles granizadas hoy por la incidencia de una vaguada que está incidiendo en el área de pronóstico informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las principales lluvias ocurrirán en La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná y María Trinidad Sánchez. Santo domingo, Monte Plata, La Vega, Azua, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Valverde, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Puerto Plata y Espaillat.

En Santo Domingo el cielo estará medio nublado en ocasiones con aguaceros y tormentas eléctricas, según se comunicó en el parte meteorológico de hoy.

Meteorología comunicó que pesar de las lluvias anunciadas las temperaturas máximas seguirán calurosas entre 34 a 36 grados Celsius en gran parte del territorio nacional por la incidencia del viento de componente este/sureste.

En el mar el oleaje está bueno en las costas del océano Atlántico y el mar Caribe condiciones favorables para que naveguen todas las embarcaciones y las personas se puedan bañar en las playas.

El Indomet comunicó que mañana la vaguada habrá salido del área de pronóstico, dando paso a la incidencia de un sistema anticiclónico que empezará a disminuir las lluvias en gran parte del país, observándose un ambiente bastante caluroso.

Pero, en debido al calentamiento diurno y la interacción del viento con la orografía se generarán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia provincias del noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza en horas de la tarde.