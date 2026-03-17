Santo Domingo.– Una vaguada ubicada al norte de Puerto Rico provocará aguaceros en varias provincias del país a partir de este miércoles, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo indicó que durante la mañana se registrarán lluvias sobre La Altagracia, El Seibo y Samaná.

En horas de la tarde, la actividad de aguaceros se extenderá hacia La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales y el Distrito Nacional.

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Asimismo, se prevén precipitaciones en localidades cercanas a la cordillera Central, incluyendo La Vega y Monseñor Nouel, de acuerdo con el informe emitido por el Indomet a las 6:00 de la tarde del martes.