Santo Domingo.- Una onda tropical que junto a una vaguada ha provocado aguaceros en algunas provincias, comenzará a alejarse del territorio dominicano a partir de este lunes, informó este domingo el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet):

Los aguaceros que podrían registrarse este lunes estarían concentrados sobre las provincias Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Duarte, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Juan Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa y Hato Mayor.

Meteorología pronosticó que la onda tropical y la vaguada dejarán de incidir sobre suelo dominicano a partir de este lunes.

Además, advirtió que la temperatura se mantendrá elevada en gran parte del país, con excepción a poblaciones cercanas a montañas.

De su lado, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) informó que vigila una zona de aguaceros ubicada al sureste de las Islas Cabo Verde, en África, la cual se mantiene casi estacionaria.