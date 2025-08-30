Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) emitió este sábado una alerta de calor ante las altas temperaturas que se registran en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el informe de sensación térmica, las condiciones climáticas muestran temperaturas extremas combinadas con altos niveles de humedad, lo que incrementa la percepción de calor entre la población.

El reporte detalla que en Bayaguana se alcanzó una temperatura máxima de 35.5 grados Celsius, con 74 % de humedad relativa y una sensación calurosa de 58 grados.

En Sabana de la Mar, los valores fueron de 32.5 grados Celsius, 71 % de humedad y una sensación de 49 grados.

Se recomiendan medidas de precaución para evitar golpes de calor y deshidratación

En Santo Domingo Este, donde las mediciones se realizaron en varios puntos del municipio, el promedio fue de 32.3 grados Celsius, con 67.5 % de humedad y una sensación de 41 grados.

Mientras tanto, en Puerto Plata y Santiago se reportaron temperaturas máximas de 34.0 grados Celsius, acompañadas de 63 % de humedad y una sensación calurosa de 42 grados en ambas ciudades.

En Punta Cana, el termómetro marcó 33.0 grados, con 60 % de humedad y una sensación de 40 grados; y en Montecristi, 34.4 grados Celsius, 59 % de humedad y una sensación de 45 grados.

Indomet recomendó a la población adoptar medidas de precaución, como mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y vestir ropa ligera, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.