¡Vamos a conservarla!

República Dominicana es uno de los pocos países de América Latina y del mundo que tienen dunas, en Las Salinas de Puerto Hermoso, Baní, un acopio sedimentario, constituido por montículos que se alimentan de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino o por otras causas.

Según investigaciones esta duna se formó en el Pleistoceno, que es una época geológica, que se encuentra comprendida entre los 1.8-1.6 millones y los 10.000 años antes de nuestra era.

Es un monumento natural que hay que protegerlo y que en los últimos años ha sido agredido por la acción humana, sacando toneladas de arena para fines de construcción.

Al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se le ha hecho difícil resguardar ese arenal y personas inescrupulosas siguen por sus fueros.

Ahora cursa en el Congreso Nacional un proyecto de ley para declarar las dunas como parque nacional, categoría que no evitaría que no sea agredida si no se adoptan las medidas necesarias de vigilancia y patrullaje en la zona, utilizando todos los instrumentos modernos como drones y la aplicación rígida de la leyes al respecto.