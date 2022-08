Vanessa Bryant carga contra autoridades por filtrar fotos del cadáver de Kobe

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- La viuda de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, cargó este viernes duramente contra las autoridades por difundir ilegalmente fotografías de los cadáveres del que fuera jugador de Los Lakers y de su hija Gianna (13 años) tras perder la vida en un accidente de helicóptero.

“Me siento devastada, herida y traicionada por los empleados del condado que filtraron las fotos”, sentenció ante un tribunal del Condado de Los Ángeles, donde añadió que ella aún no ha visto esas imágenes porque quiere “recordarlos como fueron».

Estas declaraciones se produjeron durante el octavo día de juicio tras la demanda que la mujer interpuso contra el Condado de Los Ángeles después de que varios ayudantes del ‘sheriff’ y miembros del Cuerpo de Bomberos difundieran fotos de los cuerpos sin vida de Kobe y su hija entre sus conocidos en un bar californiano.

Vanessa Bryant alega que se ha violado el derecho a la intimidad de las víctimas y se ha provocado “un gran dolor” a los familiares, por lo que exige una compensación económica al condado cuya cantidad aún no se ha concretado pero que, según la prensa deportiva estadounidense, podría alcanzar los “varios millones de dólares».

Además, durante su testimonio, la viuda de “Mamba” aseguró que sufre estrés emocional por “miedo” a que ella o sus hijos encuentren en un futuro “imágenes horribles de sus seres queridos en internet».

De hecho, no pudo contener las lágrimas describiendo cómo tuvo que “abandonar la casa” para que su familia no la viera llorar cuando leyó en un artículo publicado en Los Angeles Times que las fotografías supuestamente se estaban difundiendo en la red.

Esta demanda fue presentada de manera conjunta por Vanessa Bryant y Chris Chester, un hombre viudo que perdió a su mujer e hija, también de 13 años, en este siniestro del 26 de enero de 2020 en el que fallecieron 9 personas.

Durante la apertura del juicio la semana pasada, el abogado de Vanessa Bryant, Luis Li, argumentó que las fotografías no fueron tomadas con ningún propósito oficial para la investigación del accidente, sino para convertirse en “cotilleos visuales” y humillar a las víctimas.

“Se compartieron en repetidas ocasiones con personas que no tenían absolutamente ninguna razón para recibirlas”, argumentó Li. Por su parte, la defensa alegó que las fotos no han aparecido en internet durante los dos años y medio transcurridos desde el accidente y que, por lo tanto, no habría motivos para pensar que algo así podría ocurrir ahora.

Varios implicados también han subido al estrado en los últimos días y su versión se basa en que ya borraron las fotografías del lugar del accidente y que habían compartido con otras personas.

Los abogados del Condado de los Ángeles consideraron que, al borrar las fotos de forma permanente, está garantizado que no salgan a la luz pública.

El año pasado, Vanessa Bryant llegó a un acuerdo económico con la compañía de helicópteros a la que había denunciado por el accidente que acabó con la vida de la leyenda de Los Angeles Lakers, Gianna y otras siete personas.

En febrero de 2021, los investigadores aseguraron que el piloto del helicóptero se desorientó por culpa de la niebla y sostuvieron que no siguió el protocolo de pilotaje establecido cuando se vuela con nubosidad densa.

Kobe Bryant es el cuarto máximo anotador histórico de la NBA (33.643 puntos) y un mito para Los Angeles Lakers, con quienes ganó cinco anillos haciendo gala de un incansable espíritu competitivo.