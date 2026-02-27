Santo Domingo.– El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, afirmó que la más reciente rendición de cuentas del presidente Luis Abinader no fue más que la confirmación del fracaso de una gestión marcada por la improvisación, la incapacidad y la indolencia frente a los problemas reales del pueblo dominicano.

“El país ha recibido con desilusión, pero sin sorpresa, la réplica de un discurso cargado de medias verdades, retomadas promesas incumplidas e irresponsable ilusionismo”, expresó Vargas, al fijar la posición oficial del PRD.

El dirigente opositor sostuvo que el mandatario volvió a presentar un panorama desconectado de la realidad que viven millones de dominicanos, afectados por el deterioro de los servicios públicos, el alto costo de la vida, la caída de la inversión pública, el despilfarro de recursos, el crecimiento de la corrupción y un alarmante debilitamiento institucional.

Crisis eléctrica: seis años de excusas

Vargas señaló que el sector eléctrico es uno de los mayores símbolos del fracaso gubernamental. Recordó que en apenas seis meses el país ha sufrido tres eventos de alto impacto: la salida de la Unidad 2 de Punta Catalina, un apagón general el año pasado y una reciente interrupción de gran magnitud que volvió a golpear hogares y empresas.

Indicó que, lejos de fortalecerse, el sistema es hoy más costoso e inestable: aumentan las pérdidas, sube la factura eléctrica, crece el subsidio y no se cumple la promesa de mayor generación y eficiencia. “Lo que se prometió como solución definitiva hoy es sinónimo de fragilidad”, advirtió.

El presidente del PRD también cuestionó la constante repetición de anuncios sobre proyectos como el monorriel y la expansión del Metro, obras que acumulan retrasos, cuestionamientos y sobrecostos.

A su juicio, el Gobierno ha sustituido la planificación por la propaganda, mientras comunidades enteras siguen esperando soluciones concretas en infraestructura, agua potable, caminos vecinales y servicios básicos.

El costo de la vida ahoga a las familias

Vargas afirmó que el discurso presidencial ignoró el drama del alto costo de los alimentos y bienes esenciales. “La comida está más cara, el salario rinde menos y el Gobierno no presenta medidas estructurales para proteger el poder adquisitivo”, señaló.

En materia de seguridad, sostuvo que las mismas promesas se repiten cada año mientras la delincuencia y el microtráfico continúan afectando barrios y comunidades, generando temor e incertidumbre.

Corrupción y deuda sin control

El líder perredeísta advirtió que los cuestionamientos en instituciones públicas, como el caso del SENASA, han erosionado la autoridad moral del Gobierno para hablar de transparencia.

Asimismo, denunció un endeudamiento creciente que compromete el futuro del país. “Se endeuda más al Estado, pero no se traduce en bienestar ni en desarrollo sostenible”, afirmó.

El PRD: oposición firme y alternativa real

Miguel Vargas reiteró que el PRD mantendrá una oposición firme, sin complacencias, y continuará proponiendo soluciones concretas: reordenamiento del gasto público, fortalecimiento institucional, transparencia efectiva, rescate del sistema eléctrico, impulso a la producción nacional y un plan integral de seguridad ciudadana.

“El país no necesita más discursos maquillados. Necesita resultados. Y el PRD está preparado para encabezar una alternativa seria, responsable y capaz de devolverle rumbo, estabilidad y esperanza a la República Dominicana”, concluyó.