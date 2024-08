Muertes de niños: un reflejo de descomposición social

El director de Comunicaciones y el vicario Episcopal de la Pastoral de Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo, sacerdotes Kennedy Rodríguez y Mario de la Cruz Campusano, respectivamente atribuyeron a la descomposición social de la República Dominicana la muerte de varios niños a mano de familiares.

Coincidieron en que la Iglesia está consternada y que como institución están a la disposición del gobierno para ayudar en todo lo que tiene que ver con el seguimiento y con planes para ayudar a las familias y a la sociedad en sentido general.

“Estamos sorprendido y consternados de tanta violencia y tanta muerte, incluso a mano de los propios familiares, ya no es de una persona extraña, es de los cercanos. Incluso no se está valorando la vida como debe valorarse, cualquiera puede incluso quitarle la vida a otro”, lamentó Rodríguez.

Te puede interesar leer: Esposo apoya a mujer tras asesinato hija

Agregó que “yo diría también que esto es parte de los antivalores, cuando no se le da la importancia, cuando no se le da la importancia a la familia, incluso cuando hay a veces un materialismo exagerado, cuando se le el valor simplemente a las cosas materiales, y se ven muchas veces situaciones que van cayendo en desgracia porque la familia ya no es el centro”

Criticó que la sociedad dominicana es muy egoísta donde la gente solo piensa en los suyos, no en el bien común.

“Incluso la violencia contra la mujer, a veces vemos muchos hombres que acaban con las mujeres, la violencia contra la mujer, ya no se ve una vida en común, vamos a crecer juntos, vamos a echar para adelanter, ahroa es estamos juntos, tu tiene lo tuyo y yo tengo lo mío, entonces se ha ido llenado la familias de antivalores”, dijo al religioso.

De la Cruz

Mientras el padre Mario de la Cruz Campusano de la Pastoral y Familia de la Arquidiócesis de Santo Domingo, lamentó que en el país ha crecido la descomposición social y se ha descuidado la familia.

Opinó que el gobierno tiene que poner más atención a la familia, y que aunque toda la sociedad tiene que trabajar en favor de los hogares, la mayor responsabilidad descansa sobre los hombros de las autoridades.

Dijo que hacen falta políticas sociales dirigidas a la familia, mayores oportunidades de empleos, mejores condiciones de vida, tomar en cuenta la salud mental, que es otro factor a tomar en cuenta en estos momentos.

Lamentó las tragedias en que una madre le quitó la vida a su niña y otra se lanzó de un edificio con su bebé.