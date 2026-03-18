El investigador del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), José Luis Moreno San Juan, afirmó que el informe preliminar del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) sobre el apagón general del 23 de febrero de 2026 presenta limitaciones importantes que deben corregirse antes de considerarlo concluyente sobre las causas reales del evento.

En un análisis técnico, el especialista señala que el documento no aborda aspectos clave del sistema eléctrico determinantes para explicar el colapso ocurrido.

Entre los principales puntos débiles, indica que el informe no evalúa las causas de la explosión del interruptor que originó la falla ni la coordinación de las protecciones con el Esquema de Deslastre Automático de Cargas.

José Luis Moreno San Juan

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También establece que no se analiza la inercia del sistema al momento de la falla ni la suficiencia de las actuaciones combinadas de las plantas térmicas para estabilizar la frecuencia del sistema eléctrico.

Asimismo, sostiene que el informe no evalúa si las plantas térmicas tenían capacidad suficiente para regular la frecuencia mediante el Sistema Automático de Control de Generación, ni si las fuentes renovables contribuyeron a la regulación primaria de frecuencia.

Los señalamientos se realizan con el propósito de que en el informe final se tomen en cuenta las recomendaciones indicadas, a fin de evitar otro desplome del suministro eléctrico similar al ocurrido el mes pasado.

El análisis refiere que, aunque se reporta la salida de algunas centrales, no se explica cómo se relaciona ese evento con la demanda existente en el sistema eléctrico nacional al momento del blackout.

Otro cuestionamiento es que el documento no evalúa si el sistema operaba con la reserva rotante necesaria para soportar la salida de una planta generadora sin provocar el colapso del sistema.