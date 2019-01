LAREDO, España. (elmundo.es). Llevaban juntos cerca de un par de años, pero “en realidad hace tiempo que no estaban exactamente juntos: lo dejaban y volvían, lo dejaban y volvían”. El motivo: “Los celos”.

Ella, dominicana de 26 años, llamaba la atención en los bares y él, ecuatoriano de 29, no lo soportaba. “Era muy celoso y por ahí venían muchos problemas entre ellos”, explican en el entorno de Rebeca Alexandra Cadete. Después, la dramática historia se desliza aún más hacia el tópico: “Discutían mucho, pero como todas las parejas, nunca imaginamos que él llegara a ponerse tan violento”, narran a este diario.

En la madrugada de este jueves algo cambió. Tomás Maestre se puso tan agresivo que, por motivos aún no específicamente aclarados, apuñaló repetidamente a Rebeca ante sus dos compañeras de piso, quienes, tras intentar aplacarle y defender a su amiga, optaron por refugiarse en una habitación y cerrar la puerta del piso del número 2 de la calle Rosario Ochandiano, donde todo sucedió.

Tres cuartos de hora después, cerca de las 5.00 horas de la madrugada, mientras las jóvenes, en estado de shock, avisaban al 112, Maestre se entregaba en el puesto de la Policía Local de Laredo (Cantabria). Tras confesar secamente que acababa de apuñalar a su ex pareja -algunas versiones hablan de cerca de 20 puñaladas-, el hombre se quedó dormido a la espera de que se le tomara declaración, según El Diario Montañés.

El primer asesinato del año en el macabro recuento de la violencia machista (975 mujeres desde que se recogen los datos, 2003) se llevó por delante, así, a una joven nacida en la República Dominicana y desde allí llegada a España hace tres años, aún hoy en situación irregular en el país, y que había dejado atrás a un niño de cinco en su país natal.

Rebeca y Tomás solían coincidir, explican estas mismas fuentes, en un pub del casco antiguo de Laredo, un local muy frecuentado por latinoamericanos situado en la llamada Puebla Vieja.De hecho, cuentan estas mismas fuentes, allí coincidieron de nuevo en la fiesta de Nochevieja, tres noches antes del apuñalamiento.

Ella, en la barra, poniendo copas, y él de fiesta, aunque en ocasiones ejercía de pinchadiscos en el local. Lo que pudiera ocurrir entre aquella noche, en la que varios amigos les vieron juntos, y la muerte de Rebeca Cadete no está claro y tendrá que aclararse en las declaraciones de Maestre ante la Guardia Civil.

Artículos Relacionados:

Dominicana es asesinada por novio ecuatoriano en España