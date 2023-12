Ven sobre TC se crean temas generan temor

El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró hoy que alrededor de los temas que maneja el Tribunal Constitucional (TC) se construyen mitos que generan temores y que dividen familias, como es el caso del aborto.

El juez del TC José Alejandro Vargas consideró ayer que esa alta corte nunca se había visto tan en peligro como hoy día, debido al rumbo que pueda tomar con la reciente designación de nuevos magistrados.

Servio Tulio Castaños Guzmán

En tanto que Castaños Guzmán llamó hoy al juez del TC a identificar cuáles son los grupos económicos que, según él, están representados en la nueva conformación del órgano constitucional.

Diversidad

Para el jurista, la diversidad de criterios en vez de afectar, enriquece el debate del Tribunal Constitucional, “no es que todos sean conservadores, liberales, progresistas o católico, al fin y al cabo lo que se va a salvar es la Constitución”.

TC sigue conservador

Entrevistado esta mañana en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, canal 9, el vicepresidente ejecutivo de Finjus aseguró que esa alta corte sigue siendo conservadora, aunque con la nueva composición es menos.

“Lo importante es que se puedan generar las mesas de discusiones, lo que hay que salvar es la Constitución”, sostuvo.

Juez del TC, José Alejandro Vargas

Sostiene que el designado presidente del TC, Napoleón Estévez Lavandier, reúne las condiciones para hacer una buena gestión al frente de ese órgano, lo que ha sido reconocido por su actual presidente, el doctor Milton Ray Guevara.

Reconoció que ese es un tribunal político, por ser escogido del Consejo Nacional de la Magistratura, que está integrado de políticos.

Entiende que una militancia política no anula a nadie para asumir un cargo en ninguna de las altas cortes.

En otro aspecto destacó la labor que ha realizado Luis Henry Molina, a pesar de su vinculación con el Partido de la Liberación Dominicana, al igual que Milton Ray Guevara, que fue un dirigente importante del Partido Revolucionario Dominicano, del que llegó hacer senador y secretario de Trabajo.

Cree que hay retomar el proceso de depuración e implementación de la Ley Orgánica de la Policía

La declaraciones de fueron ofrecidas en la puesta en circulación de su libro “El Tribunal Constitucional y las garantías de derechos fundamentales”, donde señaló que varios de sus compañeros salientes le han externado preocupación por el rumbo que pueda tomar esa alta corte en lo adelante.

Juez Vargas

El magistrado Vargas declaró que algunos de los jueces que dejarán el TC le han externado su preocupación de que el tribunal pueda ser afectado por intereses particulares.

“Todo el mundo sabe que eso es posible, pero yo puedo asegurarles a ustedes, que yo no me prestaré nunca a apoyar ningún interés particular”, indicó el magistrado.

Dijo que hasta ahora no ha visto ningún sesgo particular que trate de contaminar las decisiones del TC. “Hasta ahora, hasta ahora, pero si eso pasara señores… mis colegas verán las garras y no voy a guardar silencio, yo no voy a guardar silencio, porque este país no van a hipotecarlo y si los americanos quieren que me quiten la visa como se la han quitado a otros, que me la quiten como se la han quitado a otros”, añadió el juez.

Muchas voces se han unido a la preocupación del juez Vargas, que temen que los nuevos integrantes de las alta corte se desvíen de lo que ha sido la patriótica labor del TC.

Advierte

Castaños Guzmán advirtió que quien atente contra la sentencia 168 -13 sobre naturalización tendrá de frente un serio problema.

“El que se meta con la sentencia 168 se meterá en un problema serio. Yo no creo que nadie se meta en eso. Hay cosas que te petrifican”.