El infame micrófono con el que la rapera Cardi B golpeó a una fan, luego de que esta le aventará una bebida en pleno concierto mientras cantaba “Bodak Yellow”, acaba de ser comprado por nada más y nada menos que 100 mil dólares.

No tan rápido

Scott Fisher, dueño de The Wave Inc, compañía que se encargó del audio del concierto de Cardi B, lo puso a la venta por medio de internet el mismo día que sucedió el incidente, el pasado 29 de junio.

De acuerdo con Fisher, el micrófono no se vendió tan rápido como pensó y lo metió a una subasta organizada por eBay, donde fue adquirido por un fan de la rapera. Dijo que pudo verificar la autenticidad del micrófono gracias a que estaba sincronizado con el auricular de la cantante.

Quinta pata

Para las figuras las redes sociales son un arma de doble filo. Aunque su deseo sea compartir con sus seguidores los buenos momentos de su vida, siempre hay un grupito al hacecho buscándole la quinta pata al gato a cada publicación.

Coge la presión

Kim Kardashian se puso nostálgica y empezó a recordar buenos momentos del pasado, así que decidió compartirlo con sus fans de Instagram. La socialité publicó un carrusel de imágenes en las que se le ve sentada junto con un amigo, Pero, al parecer, sus seguidores no pudieron pasar por alto un detalle que no fue del agrado de Kim, pues se notaba su faja, esto debido a una abertura alta en su falda, por lo que fue fuertemente criticada, provocando que esta eliminara la publicación.

No está muerta

A menos de 24 horas de que se anunciara la muerte de la rapera de 14 años Lil Tay y su hermano mayor, la pequeña influencer ha regresado a las redes para desmentir la noticia y asegurar que tanto ella y su hermano se encuentran bien.

Hackeada

A través de un comunicado compartido por TMZ, Tay aseguró que su cuenta de Instagram fue “hackeada”, declarándose devastada por los cientos de comentarios que recibió en las últimas horas. “Quiero dejar claro que mi hermano y yo estamos a salvo y vivos, pero estoy completamente desconsolada, y luchando incluso para encontrar las palabras adecuadas para decir. Han sido 24 horas muy traumatizantes”, expresó la jovencita.