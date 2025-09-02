Venezuela reanuda servicios consulares en República Dominicana tras más de un año de suspensión

SANTO DOMINGO.– El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reanudó esta semana la atención a sus ciudadanos residentes en República Dominicana, luego de más de un año con los servicios consulares completamente suspendidos.

La delegación diplomática informó que, por el momento, la atención solo se ofrece mediante citas previas y agendadas. Los horarios establecidos son de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía para trámites consulares, mientras que la entrega de pasaportes se realizará únicamente en horario de 3:00 de la tarde, también con cita confirmada.

Contexto de la suspensión

Los servicios consulares venezolanos en el país fueron interrumpidos el 29 de julio de 2024, tras un comunicado oficial del gobierno de Nicolás Maduro, emitido un día después de las elecciones generales celebradas en Venezuela el 28 de julio de ese año.

La medida incluyó la cancelación de trámites de renovación de pasaportes, solicitudes de apostilla, visados y otros servicios esenciales, afectando a miles de ciudadanos.

La suspensión se produjo luego de que el gobierno dominicano, junto con otras cinco naciones latinoamericanas —Argentina, Chile, Panamá, Uruguay, Perú y Costa Rica— exigiera mayor transparencia en el proceso electoral venezolano. En respuesta, Caracas decidió romper relaciones diplomáticas con esos países.

Ubicación y servicios actuales

La Embajada de Venezuela en República Dominicana está ubicada en la avenida Anacaona número 7, Distrito Nacional, próximo a la edificación de las Naciones Unidas, en el sector Mirador Sur.

Aunque la representación diplomática venezolana ya retomó sus servicios, hasta el momento no se ha confirmado si la Embajada de República Dominicana en Venezuela está ofreciendo la misma asistencia a los más de 11,000 dominicanos que residen en esa nación.