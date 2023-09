Verástegui quiere esposa y familia

Luego de anunciar sus aspiraciones a la presidencia de México, Eduardo Verástegui habló de su vida amorosa y si está buscando una primera dama.

El actor y productor de la película “Sound Of Freedom”, habló en el podcast Ginalogía y dijo: «Necesito a Dios, con Él basta. Quien a Dios tiene, ya nada le falta», dijo.

«¿Quisiera tener una familia? Claro que quisiera. He tenido muchos sueños con hijos», añadió, quien se ha visto con sus bebés en sus brazos en estos sueños. «Me levanto y de repente no hay nada y me salen lágrimas».

Eduardo Verástegui

El actor de telenovelas como “Soñadoras” y “Una luz en el camino” asegura que está listo para conocer a su gran amor.

«Estoy casado con esta misión desde hace ocho años», dijo sobre su lucha en contra de la trata humana y el tráfico sexual infantil.

«Para casarte primero tienes que conocer a una persona y para eso necesitas tiempo. No me he dado el tiempo, tal vez me lo tengo que dar. ¿Pero en qué momento?», añadió.