El senador Wilton Guerrero aseguró hoy que el asesinado coronel Daniel Ramos Álvarez fue víctima de una “encerrona” por parte de sus compañeros de armas que lo acompañaban en el presunto operativo antinarcótico y lo abandonaron herido de muerte.

El legislador denunció que miembros del Ministerio Público y de la Policía están al servicio del narcotráfico y que se han dedicado al cobro de “peaje” en los puntos de drogas de la provincia Peravia, incluyendo oficiales de la fortaleza de Baní.

Reveló que un teniente coronel identificado como Matías, y quien participó en el operativo donde murió el oficial, habría renunciado a la seguridad del senador por Azua, Rafael Calderón, para dedicarse a cobrar “peajes” a los dueños de puntos de drogas de Baní.

Del asesinato del coronel la Policía responsabiliza a Rafael Antonio Díaz (Buche), y a Steven Milcíades Ruiz, quienes están presos, así como a los prófugos Juan Manuel Mejía Martínez, (Chen), Julio Ernesto Matos Martínez, y otros cuatro identificados con los apodos Karateka, Paco, Yeyi y Yeyito.

Steven Milcíades Ruiz fue detenido la noche del martes durante un operativo en el sector La Ciénaga, en la capital.

Abandonado herido

El senador Guerrero sostuvo que los oficiales que acompañaban al coronel Ramos no tiraron ni un tiro y lo que hicieron fue salir huyendo del lugar, dejando a su compañero tirado en el pavimento.

Esto se puede comprobar en un vídeo que circula desde ayer en las redes sociales, en el que se ve cuando los acompañantes del oficial huyen del lugar en un carro blanco.

Investigación

Pidió al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y al jefe de la Policía, Ney Aldrín Bautista, que realicen una investigación minuciosa del caso, porque el coronel cuando estaba herido trató de montarse en el carro y sus compañeros no le dieron asistencia.

“El único blanco de los delincuentes fue el coronel Ramos con tres impactos de balas, pero el teniente coronel Matías y el capitán Arias no tiene absolutamente ningún impacto de balas”, señaló.

Afirmó que la muerte del coronel Ramos no solo es una conspiración de Rafael Antonio Díaz (Buche), sino del narcotráfico.

Entrevistado por los periodistas Huchi Lura y Javier Cabreja en el programa El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11, el senador por Peravia precisó que el punto de droga tenía dos propietarios que son Rafael Antonio Díaz (Buche) y un hermano de éste que cumple una condena de 15 años de prisión en Estados Unidos.

“Eso no es Buche actuando por Buche, esto es Buche actuando como instrumento del narcotráfico, porque estaban consciente que el coronel Ramos era el valladar de ellos, que tuvieron una discusión y el coronel Ramos le increpó y le reclamó a Buche que se dejara de vender drogas y de dañar la mente de los niños y la juventud y Buche le respondió: es que tú me jodes demasiado tú nos acusa demasiado y tomó la pistola y lo mató.

Pidió al Presidente de la República, Danilo Medina, que le haga un ascenso póstumo al coronel asesinado y que le conceda una pensión a su madre, porque él no dejó bienes.

Vídeo

Un vídeo que circula en las redes sociales muestra el momento exacto en que dos oficiales que acompañaban al coronel Ramos Álvarez en un vehículo de la Policía lo dejaron abandonado y emprendieron la huida luego de que el oficial fuera herido de bala en un punto de venta de drogas en el barrio Santa Cruz de esta ciudad.

El vídeo, captado por una cámara de seguridad de una residencia próximo al lugar del hecho, muestra el momento en que el coronel Ramos Álvarez penetra al callejón donde está el punto de drogas en tres ocasiones y es en la última cuando se puede apreciar que se realiza un intercambio de disparos y los compañeros de arma se marchan en el vehículo y el coronel Ramos Álvarez cae al pavimento.

También se puede ver a una joven que es la primera persona que asiste al oficial herido.

Un Apunte

“Buche es el niño bonito de la DNCD”

El senador Guerrero insistió que Rafael Antonio Díaz (Buche), acusado de la muerte del coronel Daniel Ramos Álvarez en un punto de drogas en Baní, “es el niño lindo” de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

“El asesino del coronel Ramos es el niño lindo de la Dirección Nacional de Control de Drogas, lo que la DNCD hace en Baní es proteger a los narcotraficantes, inclusive haciéndole labor de inteligencia.

Guerrero aseguró que Buche para de peaje 60 mil pesos semanales a la DNCD, y que en esa ciudad hay otros 40 puntos de drogas que también pagan peaje, pero de los demás no preciso la cifra que destinan.