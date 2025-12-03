Viga destinada al Metro cae de un remolque en plena Circunvalación

Santo Domingo.– Una viga que era transportada hacia la estación del Metro Mamá Tingo terminó en el pavimento este miércoles, luego de desprenderse del remolque que la trasladaba por la Circunvalación, en las cercanías del río Isabela. El hecho fue confirmado por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien también difundió un video del momento del accidente.

En las imágenes se observa el vehículo estacionado a un lado de la vía y la enorme estructura de concreto ocupando parte del carril, obligando a detener el tránsito.

Según De los Santos, miembro del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, el conductor del remolque sufrió lesiones leves, sin registrarse otros heridos.

La Digesett acudió de inmediato a la zona para controlar el flujo vehicular y prevenir congestionamientos, mientras se levantaba la viga y se evaluaban los daños.

Hasta ahora, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) no ha ofrecido una explicación sobre las causas del incidente ni si este afectará el avance de las obras en la estación Mamá Tingo.