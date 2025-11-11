Santo Domingo Norte.– La zona de Villa Mella se ha convertido en uno de los puntos más afectados por el apagón general que mantiene sin electricidad a gran parte del país. Sin luz y con el Metro de Santo Domingo paralizado, cientos de pasajeros se han visto obligados a caminar largas distancias para intentar llegar a sus hogares.

El tránsito permanece completamente detenido, con extensos tapones, mientras que las tarifas de servicios privados superan los mil pesos, lo que ha generado indignación entre los usuarios.

Muchos denunciaron que los conductores cancelan los viajes o los dejan a mitad de camino, alegando que el tránsito es imposible de avanzar por la falta de semáforos y el caos vehicular que impera en toda la zona norte del Gran Santo Domingo.