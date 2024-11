La Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemoró ayer el 25 aniversario de la resolución que instituyó el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, creada en recordación del asesinato de las hermanas Mirabal, perpetrado por esbirros de la tiranía de Trujillo, del que ayer se cumplieron 64 años.

Lo que se conoce también como el Día de la No Violencia contra la Mujer, quedó consagrado en la resolución de la ONU 54-134, del 17 de diciembre de 1999, para que sirviera de herramienta en la lucha contra toda forma de intimidación o discriminación contra las mujeres.

Minou Tavárez Mirabal, hija de Minerva Mirabal, reclamó que las víctimas y sobrevivientes de esta «guerra» no sean olvidadas como el centro de los esfuerzos para combatir la violencia, al señalar que “cuando a los cuatro años me arrancaron brutalmente a mi madre y a mis tías me colocaron en el mismo trayecto de esta guerra contra las mujeres y las niñas…”

Con toda razón, Tavárez Mirabal uso el término “guerra” para referirse a la violencia de género que el año pasado arrojó un saldo de 51,100 mujeres y niñas asesinadas por sus parejas o familiares, equivalente a 140 decesos por día, según datos proporcionado por ONU Mujeres.

El asesinato de las hermanas Mirabal, perpetrado el 25 de noviembre de 1960, fue colocado por Naciones Unidas, casi 40 años después, como aciaga referencia para el emprendimiento de una campaña permanente a nivel mundial contra toda forma de violencia contra la mujer.

La ministra de la mujer, Mayra Jiménez, quien también habló en la reunión de la ONU, dijo que los esfuerzos para salvaguardar los derechos de la mujer no han sido suficientes porque millones de niñas y mujeres en todo el mundo experimentan de manera cotidiana la violencia en todas sus expresiones.

Más de 50 feminicidios se han producido en República Dominicana en 2024, la mayoría perpetrados durante los fines de semana en horarios de seis de la tarde a seis de la mañana, por exparejas de las víctimas, en tanto que centenares de mujeres reportan ante Policía y Ministerio Público que sufren acoso y amenazas.

La reunión de alto nivel celebrada ayer por la ONU con motivo del Día de la No Violencia contra la Mujer debería motivar al Estado y a la sociedad dominicana a consolidar conciencia sobre el compromiso de garantizar vida e integridad de las mujeres y niñas, al prevenir y afrontar toda forma de crímenes perpetrados por razones de género.