Santo Domingo, RD. — Ingrid Mendoza, viuda del exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, afirmó que el histórico dirigente tenía redactada su carta de renuncia a esa organización política desde enero de 2021, pero finalmente decidió no presentarla por recomendación familiar debido a su estado emocional en ese momento.

La declaración fue ofrecida durante una entrevista en el matinal Despertar Político, transmitido por los canales 74 de Altice y Claro, así como por plataformas digitales de Multimedios de Comunicaciones y Rafael Linares, espacio que diariamente supera las 25 mil conexiones en vivo.

«Él tenía su carta de renuncia hecha para enero del 2021. Muchos de su equipo cercano y de sus hermanos lo saben. Pero él estaba emocionalmente afectado y mi mamá y yo le aconsejamos que no la presentara. Había un equipo de bots atacándolo constantemente, diciendo que no estaba trabajando en el partido. Finalmente, nos hizo caso y no renunció», reveló Mendoza.

Mendoza explicó que la inconformidad de Pared Pérez con la dirección del PLD se profundizó tras las primarias internas del 6 de octubre de 2019, cuando decidió retirar su precandidatura presidencial denunciando parcialidad del gobierno a favor de Gonzalo Castillo, entonces ministro de Obras Públicas.

De esas primarias resultó electo Castillo frente al expresidente Leonel Fernández, quien afirmó que hubo fraude y posteriormente renunció del partido para fundar la Fuerza del Pueblo.

¿Qué pidió Reinaldo Pared a su esposa respecto a Leonel Fernández?

Durante la entrevista, Ingrid Mendoza relató que, pese a permanecer en el PLD luego de la división, ella apoyó a Fernández por solicitud expresa de su esposo.

«Reinaldo me pidió que apoyara al presidente Fernández. Yo no iba a tomar ninguna decisión sin su consentimiento. Él sabía de mi simpatía y de la cercanía familiar que siempre tuve con el presidente Fernández. Mi hijo estudió con su hija, y conocí a Leonel antes de que fuera candidato vicepresidencial», recordó.

Agregó que sus vínculos con Fernández se remontan a los años en que ambos trabajaban en oficinas de abogados que litigaban entre sí:

«Nos conocimos en ese ambiente profesional. Siempre hubo respeto, admiración y una relación muy cálida.»

¿Por qué Ingrid Mendoza salió del PLD?

La también exdirigente peledeísta aclaró que no presentó carta de renuncia al PLD porque la Ley de Partidos establece que, al aceptar una candidatura por otra organización, la militancia anterior queda automáticamente cancelada.

«No veía razón para repetir el mismo discurso de que se había perdido la mística del partido, aunque es cierto. Simplemente me acogí a lo que dice la ley», dijo.

Trayectoria y homenaje póstumo

Reinaldo Pared Pérez falleció en octubre de 2021, tras décadas como una de las figuras más influyentes del PLD. Fue secretario general por más de 17 años, senador del Distrito Nacional y presidente del Senado.

En diciembre de 2021, la Dirección Política del PLD designó con su nombre la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez como homenaje permanente a su labor dentro de la organización.