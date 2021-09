Vladdy Jr. ganaría en un año títulos logrados por su padre

Es primero en anotadas, hits y bases alcanzadas; su ventaja en este último renglón es abismal con relación al líder de la Liga Nacional

Vladimir Guerrero Jr. encabeza las Mayores con 333 bases alcanzadas y supera ampliamente al primero de la Liga Nacional, Freddie Freeman (276) por una diferencia de 57 almohadillas conquistadas.

La ventaja es la mayor para un líder de un circuito con relación al que encabeza en el otro desde 1991 cuando Cal Ripken Jr. tuvo 368, una diferencia favorable de 65 bases con respecto a Will Clark (Gigantes) y Terry Pendleton (Bravos), quienes empataron con 303 en el Viejo Circuito.

Otra diferencia abismal la obtuvo Don Mattingly, quien alcanzó 388 bases en la temporada de 1985, mientras que Dave Parker encabezó el Circuito Senior con 304, una diferencia de 84 bases en favor del inicialista de los Yankees.

En 1982, Robin Yount (367) logró 50 más que Al Oliver (317), el primero entre sus pares en la Nacional.

Guerrero Jr. posee una ventaja de 17 bases sobre el más cercano perseguidor, su compañero de equipo Marcus Semien (317).

Vladdy Jr., quien está haciendo historia, va tras los pasos de su padre, pues lo emularía como líder en anotadas, bases alcanzadas y hits, tres de los títulos conseguidos por el inmortal en su exitoso recorrido por las grandes ligas.

El mayor de los Guerrero fue primero en anotadas (124-2004), en hits (206-2002) y en total de bases (364-2002 y 366-2004), uno de pocos seres humanos que ha encabezado ambas ligas en bases alcanzadas.

El hijo podría conseguir en apenas su tercer curso lo que a su padre le tomó una carrera de Salón de la Fama. Ah, la pelota.

DATOS.- Salvador Pérez conectó su cuadrangular 45 y empató con Vladimir Guerrero Jr. en el liderato de las grandes ligas y se afianzó como primero en empujadas (112). Según MLB, el venezolano igualó los 45 disparados por Johnny Bench en 1970 cuando consiguió 38 en rol de receptor y participó en 139 juegos detrás del plato. Pérez tiene 30 como cátcher y otros 15 como bateador designado -incluyendo el de la tarde de ayer- y ha participado en 115 en la posición dos, pero la explicación es que ahora se computa haber accionado el 75 por ciento de los partidos como máscara. Un acomodo estadístico…Desde el 6 de agosto, los Padres registran 13-22, Mets 15-23, Filis 17-19, Rojos 17-20 y Cardenales 23-14. Hoy la posición de esos equipos está así en la lucha por el segundo comodín de la Liga Nacional: San Luis 76-69, San Diego 76-70, Cincinnati 76-71, Filadelfia 74-72 y New York 72-75. El que tenga buena racha entra, los que jueguen mal se salen solitos…Los Orioles propinaron un duro revés a los Yankees 3-2 en 10 capítulos a pesar de una magistral labor de Jordan Montgomery, quien ponchó 12, tope de su carrera, en 5.2 innings y sólo permitió una carrera…Josh Harrison bateó de 5-4 en el triunfo de Oakland 7-2 sobre Kansas City…Paul Goldschmidt ha cometido dos errores en 1,133 chances y ha jugado excelente defensa. No descarto que este año gane el Guante de Oro, aunque los votantes ponen poca atención a eso…Corbin Burnes encabeza el Big Show en K/9IP (12.4) y K/BB (7.24). Hasta este año había iniciado 13 de sus 74 partidos en las Mayores…Adam Ottavino ha lanzado 58.2 innings y le han robado 22 bases cuando ha estado en el montículo. Quizás su PCL (3.68) sería mejor si cuidara bien los corredores…Bryce Harper está insoportable. Anoche cooperó con dos dobles, jonrón, empujó cuatro y anotó tres en la paliza de los Filis 18-7 sobre los Cachorros, que ganaban 7-0 al entrar al cuarto acto. Harper ha mejorado sus argumentos para disputar el JMV a Fernando Tatis Jr. Es primero en XBH (70), segundo en slugging (.627), OBP (.428), dobles (36), tercero en bateo (.314), cuarto en jonrones (33) y anotadas (92), aunque sus empujadas (77) no pertenecen a la élite…Juan Soto necesita 13 bases por bolas para romper la marca para un latino en poder de José Bautista con 132. Washington tiene 16 juegos pendientes…Cardenales y Padres jugarán una serie crucial este fin de semana en Busch Stadium. El año pasado San Diego vino de atrás y eliminó a San Luis en la primera ronda de los playoffs…Está cerrada la pelea por el título de bases alcanzadas en la Nacional: Freddie Freeman (276), Ozzie Albies (275), Harper (274), Nolan Arenado (273), Nick Castellanos (273), Trea Turner (271), Austin Riley (270), Goldschmidt (269), Tatis Jr. (266).

CITA.- “Hemos tenido muchas cosas que han dolido mucho en diferentes momentos a lo largo del año. Esto ciertamente entra en esa categoría, pero tenemos que superarlo. Mañana (hoy) tenemos un partido demasiado importante «, dijo el dirigente Aaron Boone, de los Yankees, después que el equipo perdió 3-2 frente a la débil escuadra de los Orioles.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Fernando Tatis Jr. (39-78), Jeimer Candelario (15-52).

PROEZA.- Ryan Mountcastle disparó su jonrón 29 y superó la marca de novatos de los Orioles de Baltimore que estaba en poder de Cal Rikpen Jr., quien pegó 28 en 1982.