Vladimir Guerrero Jr. aporta en remonte de Toronto

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. fue uno de muchos héroes la noche del miércoles que ayudó a los Azulejos de Toronto a recuperarse de un déficit de cinco carreras.

Guerrero Jr. bateó un jonrón como parte de una noche de dos hits con dos remolcadas en el triunfo de los Azulejos 13-9 sobre los Rojos de Cincinnati.

La Máxima

Junior Caminero tiene el botón de bateo encendido y anoche volvió a producir para los Rays de Tampa Bay, quienes llevan seis victorias al hilo.

El joven tercera base dominicano bateó de 5-2, incluyendo sencillo y doble, para producir dos vueltas en la victoria 9 por 4 de los Rays sobre los Marineros de Seattle.

Tatis y Machado

Fernando Tatis Jr. y Manny Machado tuvieron una actuación destacada ayer, pero esto no evitó que los Padres de San Diego cayeran 7-5 frente a los Orioles.

Tatis Jr. se fue de 5-1, incluyendo cuadrangular, mientras que Machado bateó de 4-1, con jonrón y 2 remolcadas.