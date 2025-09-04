Deportes Béisbol

Vladimir Guerrero Jr. aporta en remonte de Toronto

Vladimir Guerrero Jr. aporta en remonte de Toronto

Vladimir Guerrero Jr. conecta sencillo remolcador de una.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. fue uno de muchos héroes la noche del miércoles que ayudó a los Azulejos de Toronto a recuperarse de un déficit de cinco carreras.

Guerrero Jr. bateó un jonrón como parte de una noche de dos hits con dos remolcadas en el triunfo de los Azulejos 13-9 sobre los Rojos de Cincinnati.

Junior Caminero tiene el botón de bateo encendido y anoche volvió a producir para los Rays de Tampa Bay, quienes llevan seis victorias al hilo.

El joven tercera base dominicano bateó de 5-2, incluyendo sencillo y doble, para producir dos vueltas en la victoria 9 por 4 de los Rays sobre los Marineros de Seattle.

Tatis y Machado
Fernando Tatis Jr. y Manny Machado tuvieron una actuación destacada ayer, pero esto no evitó que los Padres de San Diego cayeran 7-5 frente a los Orioles.

Tatis Jr. se fue de 5-1, incluyendo cuadrangular, mientras que Machado bateó de 4-1, con jonrón y 2 remolcadas.

