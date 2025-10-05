Toronto, Canadá. – El joven estrella dominicano Vladimir Guerrero Jr. sigue escribiendo su nombre en la historia de los Blue Jays de Toronto durante estos playoffs. En el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Yankees de Nueva York, Guerrero Jr. conectó el primer jonrón con bases llenas en postemporada de la franquicia, consolidando su actuación espectacular y llevando a Toronto a una victoria contundente.

El hito ocurrió en la cuarta entrada del partido, cuando Guerrero Jr. respondió a una recta de 95.8 millas por hora de Will Warren con un cohetazo de 110.7 mph que recorrió 415 pies, impulsando seis carreras y poniendo a los Azulejos en ventaja decisiva. Este grand slam se sumó a su impresionante inicio de playoffs como local: en el Juego 1, Guerrero Jr. había bateado de 4-3 con un jonrón y dos empujadas, contribuyendo a la victoria de Toronto por 10-1.

El primera base dominicano volvió a brillar el domingo al terminar con un registro de 5-3 y cuatro carreras impulsadas gracias al grand slam, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de los Blue Jays en lograr un jonrón con bases llenas en postemporada.

Además, Guerrero Jr. continuó con un legado familiar histórico. Con su vuelacercas en el Juego 1 ante Luis Gil, se unió a su padre, Vladimir Guerrero Sr., miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, como la sexta pareja padre-hijo en la historia de las Grandes Ligas en conectar jonrones en postemporada.

Antes que ellos, este récord lo compartieron Julián y Stan Javier; Tony y Eduardo Pérez; Bob y Bret Boone; Bob y Aaron Boone; y Cecil y Prince Fielder.

Desde la primera participación de los Blue Jays en postemporada en 1985, la franquicia ha contado con bateadores de peso como George Bell, Jesse Barfield, Fred McGriff, Joe Carter, Dave Winfield, José Bautista y Edwin Encarnación, pero ninguno había logrado un grand slam en playoffs hasta Vladimir Guerrero Jr., quien ahora se perfila como la gran estrella de Toronto en esta serie ante los Yankees.

Con su combinación de poder y consistencia, Guerrero Jr. lidera a los Blue Jays a un inicio dominante en la serie, dejando en claro que la historia de la franquicia tiene un nuevo protagonista que ya empieza a dejar huella en los libros de récords.