Tras la reciente coronación de Venezuela como campeón del Clásico Mundial de Béisbol, el ex lanzador Kelvin Escobar encendió las redes con comentarios obscenos dirigidos a la delegación dominicana.

Escobar criticó duramente un video viral donde los jugadores de República Dominicana bromeaban sobre relojes de lujo y dinero durante su vuelo a los partidos de exhibición, señalando una supuesta falta de humildad.

Ante el tono ofensivo de las declaraciones, Vladimir Guerrero Jr. no tardó en reaccionar, optando por una postura conciliadora.

El inicialista de los Azulejos de Toronto respondió directamente a Escobar, separando el éxito deportivo de los ataques personales.

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«Felicidades a Venezuela, muy bien merecido, pero el insulto no, bro», escribió Guerrero, recordándole al venezolano que las generalizaciones son injustas, especialmente cuando no todos los integrantes del equipo participaron en el video.

La controversia subió cuando Escobar insistió en sus críticas, contrastando la actitud de los dominicanos con la celebración venezolana: “Desde que venían en el avión, contando real, cual reloj era más caro… Humildad, ahora vean cómo celebramos”, escribió el exgrandesligas.

Mientras que Vladdy Jr., en su mensaje también resalto el respeto que le tiene al exjugador “Mi respeto siempre, bendiciones y éxito», priorizando la hermandad deportiva.