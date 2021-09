Vladimir Jr. se une a su padre en otra hazaña

Logra el 100-100; los Bonds y los Fielder también lo consiguieron; igualaría al inmortal si obtiene el liderato de carreras anotadas

Vladimir Guerrero Jr. llegó a 100 impulsadas con su jonrón 42 de la campaña, cifra con la que iguala los disparados por su padre en 1999 y va tras los 44 que pegó el inmortal el año 2000.

Guerrero Jr. encabeza la Liga Americana con 106 anotadas y el 100-100 lo une a su padre, quien logró seis temporadas diferentes con 100+ CA y 100+ CE.

Vladimir padre lo hizo en 1998 (108-109), 1999 (102-131), 2000 (101-123), 2001 (107-108), 2002 (106-111) y en su año de Jugador Más Valioso (124-126) en 2004, en esa esa oportunidad con los Angelinos. Las demás con los Expos

Otras parejas de padres e hijos que consiguieron 100-100 son: los Fielder y los Bonds.

Cecil logró 104-132 en 1990 y 102-133 en 1991, mientras que Prince tuvo 109-119 en el 2007 y 103-141 en el 2009.

Bobby Bonds consiguió 110-102 en 1971 con los Gigantes y 103-115 en 1977 con los Angelinos.

El gran Barry tuvo 11 estaciones de este tipo. 104-114 en 1990, 109-103 en 1992, ambas con los Piratas. Luego, 129-123 en 1993, 109-104 en 1995 y 122-129 en 1996.

Además, 123-101 en el ’97, 120-122 en el ’98, 129-106 en el 2000, 129-137 en el año del récord de jonrones 2001. Agregó 117-110 en el ’02 y 129-101 en el ’04.

Bobby Bonds fue líder en anotadas con 120 en 1969 y 131 en 1973. Barry comandó en carreras (109) en 1992.

El mayor de los Fielder fue primero en empujadas con 132, 133 y 124 entre 1990 y 1992 con Detroit.

Prince se llevó el título con Milwaukee cuando tuvo 141 en el 2009.

Los Fielder también consiguieron cetros de cuadrangulares. El hijo con 50 en el 2007 y el padre con 51 y 44 en 1990 y 1991, respectivamente.

Guerrero, el inmortal, encabezó la Americana con 124 anotadas en el 2004, hazaña que su hijo podría igualar en las próximas semanas.

DATOS

Trea Turner pegó de 4-2 y extendió a 16 su cadena de juegos seguidos con hits, la más larga para un jugador de los Dodgers este año. Turner, cambiado de equipo, es líder de bateo (.321), mientras que Adam Duvall, también transferido, es primero en empujadas (99) y Starling Marte, otro que cambió de chaqueta, es el máximo robador de las Mayores con 44, pero no de ninguna liga en particular…Juan Soto tiene OBP de .452. Tres dominicanos han tenido temporadas de 162 partidos con promedio de embasarse de .440 +. Manny Ramírez con .457 (2000), .450 (2002), .442 (1999); Albert Pujols con .462 (2008), .443 (2009); José Bautista con .447 (2011) y David Ortiz con .445 (2007)…Soto tuvo .490 en la estación pasada cuando sólo se jugaron 60 encuentros y él participó en 47. El jardinero de los Nacionales recibió dos pasaportes intencionales anoche (17) y suma 116 BB. Ambas cifras son s topes en las Mayores…Cody Bellinger, ganador de Novato del Año (2017) y JMV (2019), tiene anémico average de .158 en 284 turnos…Pujols ayer recibió una ovación de pie cuando salió a batear de emergente en el séptimo. Tomó una base por bolas. Quizás fue su última aparición al plato en el Busch Stadium…Freddie Freeman y los Bravos están distantes en los intentos por una extensión de contrato. El inicialista ha sido el buque insignia de ese equipo después del retiro del inmortal Chipper Jones. ..Los Azulejos barrieron la serie de cuatro juegos a los Yankees al ganar 6-4 anoche. Se colocaron a medio juego de ese club en la disputa por uno de los comodines.

Nueva York ha perdido seis en fila y 10 de sus pasados 12 desafíos, mientras Toronto se apuntó su séptimo triunfo en línea…Bryce Harper disparó otro cuadrangular solitario (23 de 30) en el revés de Filadelfia frente a Colorado…Medias Rojas (80-62), Yankees (78-62), Azulejos (77-62), Marineros (76-64) y Atléticos (76-64) son los conjuntos que tienen oportunidad de lograr los dos comodines de la Liga Americana. Los Rayos, con ventaja de nueve juegos; Medias Blancas, con 10 por encima y Astros, con 5.5, lucen sólidos en sus respectivos lideratos divisionales…Los Dodgers, con 88-53, están prácticamente clasificados y más que eso, les interesa ganar la división. Padres (74-65), Rojos (74-67), Cardenales (71-68) y Filis (71-69) se disputan el segundo comodín. Filis y Mets (70-71) todavía tienen chance de dar caza a los Bravos (74-65), líderes en el Este. Milwaukee (86-65) hace rato que conquistó la Central y San Francisco (90-50) tiene los dos pies en la postemporada, pero su meta es ganar el sector occidental.

CITA.- “Dos juegos y medio (de desventaja) no es mucho. Pueden pasar muchas cosas en los últimos 20 partidos y no trato de mirar el marcador ni prestar atención a esas cosas. Intentas controlar lo que tienes delante y hoy (ayer) en este partido no logramos el trabajo, así que pasamos la página y nos concentramos en mañana (hoy)”, dijo el infielder de los Dodgers, Trea Turner, después que su equipo cayó 2-1 ante los Cardenales y se alejó a 2.5 del primer lugar en la División Oeste de la Liga Nacional.

JONRONES DE DOMINICANOS.– Vladimir Guerrero Jr. (42-66),José Ramírez (33-160), Franmil Reyes (28-90), Miguel Sanó (26-157). Gary Sánchez (21-136).

PROEZA.- Starling Marte se estafó su base 44 de la temporada en 47 intentos y elevó su por ciento de éxito a 93.6. Marte tuvo 22 hurtos en la Liga Nacional y tiene 22 en la Liga Americana sin ser atrapado robando.