Voces contra la violencia

Comparto mi columna para conocer partes del manifiesto 2025, en jornada de denuncia y de memoria convocada por movimiento feminista dominicano el domingo pasado, con presencia masiva en el Parque Miguel de Cervantes y el Obelisco Hembra.

“La violencia contra las mujeres es un sistema que opera todos los días. Desde 2015, al menos 836 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas; el 36% de los casos penales son por violencia de género o intrafamiliar; el 65% de las adolescentes de 15 a 17 años han sido víctimas de violencia sexual. El machismo no es una conducta individual, es una cultura.

Cada feminicidio. Cada niña obligada a parir. Cada mujer asesinada. Cada sobreviviente ignorada o revictimizada en una fiscalía. Cada agresor protegido.

Cada mujer sin acceso a justicia ni protección. Cada migrante violentada por su raza o su nacionalidad. Cada persona LGBTIQ+ discriminada por su orientación sexual o su identidad de género. No son fallas, es un sistema que no garantiza igualdad. Ante este panorama, el movimiento feminista dominicano afirma que: No vamos a retroceder, ni vamos a callar: