La gran promesa de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco, ha causado revuelo con un vídeo difundido en redes sociales, donde se le ve entrenando fuertemente.

En el audiovisual se puede observar a Franco en una rutina de entrenamiento en el gimnasio y también practicando en el terreno, fildeando y bateando.

El video ha generado controversia, ya que el mismo mirándolo desde el punto de vista de la situación, proyecta fe y esperanza de regresar al campo de juego.

“Nada fácil, pero para nuestro Dios Santísimo no hay nada imposible, le llega, seguimos en la claridad, bendiciones», dijo Wander Franco.

Se recuerda el torpedero de los Rays, fue declarado culpable por abuso sexual a una menor de edad, por lo que recibió una sentencia suspendida de dos años en prisión.

Asimismo Franco tiene pendiente un proceso judicial por presunto porte ilegal de arma de fuego.

La decisión fue emitida por el juez Ángel Valentín, del Juzgado de Instrucción de San Juan de la Maguana.

El caso se remonta a noviembre de 2024, cuando Franco fue arrestado tras un altercado en una zona residencial de esa provincia.

Durante la detención, las autoridades encontraron un arma de fuego en el vehículo en que se desplazaba, sin los permisos correspondientes, lo que motivó que en junio pasado fuera formalmente acusado por el Ministerio Público.

El dominicano, de 24 años, no ha visto acción en Grandes Ligas, desde el 12 de agosto del 2023, un día después de que publicaciones en redes sociales indicaron una supuesta relación con una niña de 14 años que comenzó en diciembre del 2022, cuando el infielder tenía 21 años.

Luego fue puesto en licencia administrativa por el resto de la campaña del 2023 y todo el 2024.

Wander Franco sigue en la lista restringida, sin paga ni tiempo acumulado de servicio en las Grandes Ligas.