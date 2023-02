Un hombre que no arriesga nada sus ideas, o no valen nada sus ideas, o no vale nada el hombre”.

“Voy para la Serie del Caribe como un cañón”.

“Estoy en excelentes condiciones físicas y mentales”. “Nos preparamos para ir en la mejor forma y representar dignamente a la República Dominicana”.

“Todos los muchachos están integrados y listos para dar la batalla”.

Las expresiones corresponden al toletero dominicano Mel Rojas Jr., quien habló ayer para El Nacional, minutos antes de que el presidente Luis Abinader Corona le entregara la bandera dominicana a los directivos y jugadores del Licey, que representará al país en el Clásico Caribeño que se llevará a cabo en Venezuela.

Mel se mostró optimista al señalar: “Hay mucho entusiasmo y deseo de regresar con la corona. Todos los jugadores saben que vamos a defender la patria y se entregarán por completo”.

El fornido atleta de los bengaleses que fue el héroe en el partido que le dio el título al Licey en el torneo de béisbol invernal dominicano, señaló que ha entrenado duro, “estoy concentrado, ya que será una serie muy competitiva”, aseguró.

El presidente Luis Abinader exhibe la camiseta nùmero uno que le entregaron Emilio Bonifacio y Michael de León.

Valoró a cada uno de los equipos que asistirán a la Serie del Caribe y dijo que todos los conjuntos tienen el potencial y buenos jugadores para conquistar el título.

Resaltó en varias ocasiones la armonía, el compañerismo y la motivación que existe en la escuadra quisqueyana.



Sueña

Al ser cuestionado por periodistas de El Nacional sobre si piensa en su gran desempeño en la Gran Final de la pelota dominicana, manifestó: “Te puedo decir Leo, que sueño todos los días en ese momento. Es algo inolvidable”. Y reiteró que sueña con el momento que conectó el batazo para obtener la victoria que le dio el título.



Cariño

No ocultó que recibe muchos elogios de personas que se encuentran en diferentes lugares por donde transita.

“Soy un jugador de bajo perfíl, pero me siento muy bien cuando recibo ese cariño del pueblo”, refirió.

