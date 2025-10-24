Washington.- Un encuentro entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, «no está previsto» durante la visita del magnate neoyorquino a Corea del Sur la próxima semana, según informaron autoridades estadounidenses.

«El presidente, por supuesto, ha expresado su disposición de reunirse con Kim Jong-un en el futuro. No está previsto en este viaje«, explicó un funcionario del Gobierno estadounidense.

El Gobierno surcoreano ha intentado impulsar un encuentro entre Trump y Kim durante la visita de dos días que el republicano realizará al país, el martes y miércoles próximos, en el marco de su gira por Asia Oriental, que arranca hoy mismo.

Fuentes de la Casa Blanca habían indicado que estaban interesadas en un encuentro con Kim, pero los contactos entre Washington y Pionyang han sido inexistentes, al igual que la comunicación directa entre las dos Coreas.

El régimen norcoreano ha decidido desde 2024 romper todos los lazos con su vecino en el marco de su acercamiento a Rusia.

Trump, que ha insistido en su interés de mantener una cumbre con Kim durante su segundo mandato, se reunió con el mariscal norcoreano en 2018 en Singapur, y en dos ocasiones en 2019: primero en Hanói y luego en la zona desmilitarizada que divide la península coreana.

Washington decidió no aceptar las condiciones de desnuclearización presentadas por Pionyang, y desde entonces el hermético país asiático ha reforzado su programa atómico y de misiles. En 2023, Corea del Norte enmendó su Constitución para declararse como un estado nuclear, consolidando su posición estratégica en la región.

Las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte se han mantenido durante décadas, principalmente por el desarrollo del programa nuclear norcoreano y su arsenal de misiles balísticos.



En 2018, el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un se reunieron por primera vez en Singapur, marcando un hito histórico, seguido de encuentros en 2019 en Hanói y la zona desmilitarizada. Sin embargo, estas cumbres no lograron acuerdos definitivos y Corea del Norte continuó fortaleciendo su capacidad nuclear.





Desde 2023, el régimen norcoreano ha declarado oficialmente a su país como estado nuclear, tras enmendar su Constitución, mientras mantiene un acercamiento estratégico con Rusia y rompe gradualmente los lazos de comunicación con Corea del Sur, consolidando su postura de aislamiento y autodefensa.