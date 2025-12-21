Wilson Camacho afirma que vivir libres de corrupción debe asumirse como un derecho humano

Santo Domingo.– El magistrado Wilson Camacho advirtió que la corrupción plantea interrogantes urgentes sobre su impacto económico y social, al considerar que vivir en una sociedad libre de este mal debe asumirse como un derecho humano fundamental.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Camacho instó a la ciudadanía a reflexionar sobre el verdadero costo de la corrupción, cuestionando cuánto cuesta, qué implica perseguirla, cuántas víctimas genera y cómo afecta de forma directa la vida de las personas, especialmente a quienes dependen de servicios públicos esenciales.

Sus declaraciones surgen a pocos días de la puesta en marcha de la Operación Cobra, un proceso judicial que investiga el presunto desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Por este caso, el Ministerio Público presentó acusaciones contra al menos diez personas, entre ellas el exdirector de la entidad, Santiago Hazim.

Como parte de las diligencias investigativas, a los imputados ya les fueron impuestas medidas de coerción, mientras el Ministerio Público continúa ampliando la pesquisa para determinar posibles responsabilidades penales relacionadas con el manejo irregular de fondos públicos en la institución.