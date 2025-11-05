El ministerio cristiano World Worship anunció la realización de la quinta edición de su concierto “Que el Mundo Adore”, bajo el lema La Noche del Espíritu Santo, el próximo 10 de noviembre de 2025, a partir de las 4:00 de la tarde, en la Iglesia Tabernáculo de Adoración, ubicada en la avenida San Vicente de Paúl esquina Curazao, Santo Domingo Este.

El encuentro contará con la participación especial del Grupo Grace y del cantante Aarón Moses, desde Estados Unidos, quienes se unirán a World Worship en una jornada de adoración, música y fe.

“Que el Mundo Adore” se ha convertido en una de las principales plataformas de adoración colectiva del país, reuniendo a miles de jóvenes y familias en un ambiente espiritual que promueve la unidad y la presencia de Dios.

En sus ediciones anteriores, el evento ha congregado a más de tres mil personas y ha sido escenario del lanzamiento de temas musicales que han trascendido en la escena cristiana nacional e internacional.

La propuesta busca reafirmar la visión del ministerio de “adorar desde República Dominicana hacia las naciones”, con un mensaje centrado en la fe, la esperanza y la restauración espiritual.

Trayectoria de World Worship

Fundado en 2016 por Amos Ferreras y Angelina Peña, World Worship nació con el propósito de unir a jóvenes músicos dominicanos en una misma visión de adoración contemporánea con impacto internacional.

El grupo ha cosechado importantes reconocimientos en los últimos años, entre ellos el Premio El Galardón 2025 a Canción del Año por su tema “Unción en el Aire”, y ha colaborado con ministerios y artistas como Kairo Worship, Génesis Colón, Cales Louima, Grupo Grace y José Luis Reyes.

Asimismo, uno de sus más recientes lanzamientos, “Mi Destino Está Escrito”, junto a Génesis Colón, alcanzó gran recepción en plataformas digitales, consolidando su estilo característico de adoración moderna y mensaje profundo.

Puedes leer: El 70% de las familias dominicanas se niegan a donar órganos, según el INCORT

El ministerio ha recibido distinciones de instituciones cristianas y del ámbito cultural por su contribución a la juventud, y ha llevado su música a escenarios nacionales e internacionales, representando con orgullo la adoración dominicana.

Un llamado a la adoración

Para esta quinta edición, World Worship promete una noche cargada de alabanzas, nuevos temas, testimonios y una producción musical que elevará la experiencia espiritual de los asistentes.

“El propósito de Que el Mundo Adore es que cada persona pueda vivir un encuentro real con Dios y entender que la adoración no tiene fronteras”, expresó el equipo de producción del ministerio.