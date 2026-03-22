Tokischa sorprende al raparse la cabeza en pleno concierto de FKA Twigs

Tokischa se rapa la cabeza en pleno concierto de FKA Twigs

La artista urbana dominicana Tokischa sorprendió este sábado a los asistentes del Madison Square Garden al decidir raparse la cabeza en pleno escenario.

El momento ocurrió durante su segunda presentación como telonera en la gira Body High Tour 2026 de FKA Twigs, que incluye un total de seis noches en Estados Unidos.

El acto fue captado en video y se volvió rápidamente viral, generando diversas reacciones en redes sociales.

Mientras algunos lo calificaron como una expresión artística y de liberación personal, otros lo vieron como una provocación propio del estilo irreverente de la artista.

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Recientemente Tokischa anunció que su próximo álbum llevará por título “Amor & Droga”, aunque la fecha de lanzamiento aún no ha sido confirmada oficialmente.