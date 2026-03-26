Fotografía del Día

¿Y la autoridad?

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¿Y la autoridad?

Una pareja de haitianos, al parecer ignora la señal de no estacione, así como la resolución municipal que impide ocupar las aceras. Haciendo caso omiso a estas normas instalaron desde hace semanas dentro de una camioneta un negocio de cocina y venta de comida en una acera de la calle Mustafá Kemal Ataturk, próximo a la avenida Tiradentes, en el ensanche Naco. Allí cocinan sobre aguas pestilentes y al terminar la jornada diaria dejan el lugar lleno de basura y desperdicios de alimentos, sin que ninguna autoridad intervenga./Foto Jorge González

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