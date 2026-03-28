Santo Domingo.– Tras recuperar su libertad, la artista urbana Yailin La Más Viral se pronunció públicamente a través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, en el que expresó gratitud y aseguró que la experiencia vivida la transformó.

“Hoy no escribo desde la perfección, escribo desde lo vivido, desde lo que dolió… y también desde lo que me levantó”, inicia el mensaje compartido por la intérprete, quien recientemente enfrentó un proceso judicial por la ocupación de dos armas de fuego sin documentación.

En el texto, la cantante agradeció a Dios, a su equipo legal, familiares, colegas y seguidores por el respaldo recibido durante el proceso.

“Este proceso me marcó, me dolió, pero también me transformó. Hoy camino más fuerte, más consciente y con el corazón lleno de gratitud”, expresó Yailin La Más Viral.

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Asimismo, destacó el apoyo de sus fanáticos, a quienes se dirigió como “mi gente”, señalando que su cariño y mensajes fueron “luz en medio de momentos muy oscuros”. También tuvo palabras para los medios de comunicación que, según indicó, le dieron la oportunidad de ser escuchada.

El pasado jueves, Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de la joven, fue dejada en libertad bajo fianza, luego de que una jueza de Santo Domingo Este le impusiera una garantía económica de RD$500 mil mediante aseguradora, tras su arresto.

A su salida de la Carcel Preventiva de San Luis, en Santo Domingo Este, la artista fue abordada por miembros de la prensa, a quienes de forma breve manifestó sentirse “feliz de regresar a casa”, sin ofrecer mayores detalles sobre el proceso.