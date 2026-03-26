La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso este jueves una garantía económica de RD$500 mil pesos como medida de coerción contra la artista urbana Yailin La Más Viral, acusada de presunto porte ilegal de armas de fuego.

Según el reporte oficial de la Policía Nacional, el hecho ocurrió la mañana del martes, cuando agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) la interceptaron en la calle Aris Azar, en el sector Los Minas, del municipio Santo Domingo Este, cuando se encontraba en un vehículo marca Lamborghini, color verde, con placa Z007935.

Al momento de la intervención, Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de Yailin, se encontraba acompañada de otras dos personas, cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades.

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Durante la inspección del vehículo, los agentes ocuparon dos armas de fuego. De acuerdo con el informe policial, se trata de una pistola marca Glock 19, quinta generación, equipada con selector de disparo, además de su cargador y dos cápsulas, así como una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.