Yailin y su mensaje de amor propio: “Ahora eh’ que tamo’ riiiiiiica”

Desde que se conociera su separación con el reguetonero boricua Anuel AA, las apariciones de Yailin “la más viral” en redes sociales fueron escasas, creyéndose que se debía a su estado emocional que sumado al avanzado embarazo era mejor mantener bajo perfil.

A más de un mes de haber dado a luz, las cosas parecen haber cambiado. La dominicana se ha dejado ver públicamente varias veces, generando con ello una serie de comentarios por quienes critican que a tan poco tiempo del parto ya esté “en la calle”.

Lo más reciente, unas publicaciones de la intérprete de “Chivirica” donde se muestra con poca ropa y muy provocativa, motivando a las mujeres a disfrutar sus cuerpos en todas las formas.

“Quien dijo que después de dar a luz no sigues siendo hermosa, disfruta de tu cuerpo en todas sus formas. “Ahora eh’ que tamo’ riiiiiiica”, escribió junto a un video donde aparece muy sexi y dejando ver sus curvas.

Horas después una nueva publicación fue hecha por la madre primeriza, esta vez una foto con el mismo atuendo del video.

“Anybody could do it, just not like me” (Cualquiera podría hacerlo, pero no como yo), cita.

Yailin continua con la opción de comentarios desactivada por lo que sus seguidores no pueden interactuar en sus publicaciones.

Anteriormente, la artista había manifestado su enfoque en su crecimiento personal y el logro de nuevos objetivos, razones que la tienen muy feliz.

Con dicha declaración parecía responder a los que aseguraban que tras su separación del boricua estaría desenfocada personal y profesionalmente.

«Cada comienzo trae consigo nuevas oportunidades y posibilidades, y aunque puede ser intimidante, también es una aventura para aprender, crecer y descubrir nuevas habilidades y fortalezas”, indicó la dominicana en esa ocasión.