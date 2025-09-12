Yaritza Reyes encanta al jurado y gana su pase para concursar en Top Model Polonia

Yaritza Reyes, Miss República Dominicana Universo 2013, vuelve a las pasarelas al lograr ser seleccionada para participar en el programa Top Model Polonia, la versión polaca del reconocido reality show de modelaje.

A través de un audiovisual en redes sociales, se aprecia el momento de la audición en que la modelo se gana la aprobación unánime de los miembros del jurado, quienes destacaron su figura y carácter positivo.

La actriz y presentadora de televisión realizó el casting en polaco como un reto personal y en demostración de su compromiso con Polonia, país donde reside desde hace años con su esposo Marek Zmyslowski.

“¡Estoy loca por ver el show! Debo confesar que el día del casting estaba súper nerviosa. Solo a mí se me ocurre intentar hacerlo todo en polaco. Pero bueno, en la vida hay que ponerse retos que nos ayuden a crecer”, contó el miércoles la Miss Mundo República Dominicana 2016 en una publicación en Instagram horas antes de la emisión de su participación.

Anteriormente, Yaritza explicó que su participación en Top Model Polonia representa su pasión por el modelaje, los medios de comunicación, el arte y su conexión con Polonia, además, forma parte de un sueño desde niña inspirado por la modelo Tyra Banks en America’s Next Top Model.

La edición en que participa la beldad dominicana corresponde a la temporada 14 del reality show que se transmite por TVN Polonia.

Entre los premios de esta entrega se encuentra un contrato con Selective Management, aparecer en la portada de la revista Glamour Polonia, y un premio monetario de 200,000 złotys (US$45,000 dólares).