Noble compromiso: Yeni Berenice promete agilidad caso Jet Set

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, garantizó que hará lo necesario para evitar demora en el proceso sobre el colapso de la discoteca Jet Set.

Los familiares y relacionados de las 236 personas que perecieron en el derrumbe esperan justicia y no un circo que abra más las heridas.

Desde el primer momento ha surgido mucha angustia en torno al curso del proceso que tiene a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del centro de diversión, como principales imputados. Al decir que hará todo lo necesario para evitar demora, la procuradora reconoce de alguna manera las deficiencias que han caracterizado sonoros procesos judiciales.

El mejor ejemplo son los casos de corrupción, en los cuales desde el tiempo en que se iniciaron a la fecha es muy poco lo que se ha avanzado.

La cuestión no es de opiniones, sino de acciones jurídicamente bien sustentadas. Por negligencia o alguna otra razón no se puede permitir que en un suceso tan conmovedor la impunidad gane siquiera una pizca.

Si la procuradora general de la República puede hacer algo para evirarlo, que lo haga, porque la tragedia de Jet Set reclama justicia.