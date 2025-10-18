Cuarenta y nueve instituciones y personas físicas postularon ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) al Magistrado Pedro P. Yermenos Forastieri, jurista y articulista de El Nacional, para un nuevo período como juez titular del Tribunal Superior Electoral (TSE).

En comunicaciones dirigidas al órgano constitucional, los postulantes resaltan las cualidades profesionales y personales del Yermenos Forastieri, destacando su capacidad académica; su integridad, responsabilidad, su sentido ético y su firme compromiso con la defensa de los valores democráticos e institucionales.

En ese sentido, enfatizan que el valioso trabajo ejecutado por el indicado juez, lo hace merecedor de una segunda designación, con lo cual, el órgano jurisdiccional podría obtener los beneficios derivados de su experiencia acumulada a lo largo de los últimos 4 años y la excelencia demostrada en su trabajo como juzgador.

Entre las entidades postulantes se encuentran la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Centro Juan XXIII, Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL).

También la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), la Fundación Testimonio, Museo de la Dignidad, Oficina senatorial de la provincia Hermanas Mirabal, Promoción de Abogados UASD, 1980-1986, Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) y sus diferentes seccionales y Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos (CONACO, entre otras.