El Broque, Quitasueño, Cotuí.– Gran expectativa causó este sábado en la comunidad el hallazgo de una yipeta Nissan Murano blanca en las aguas de la Presa de Hatillo, vinculada presuntamente a un crimen ocurrido meses atrás en Cotuí.

El vehículo fue avistado por comunitarios y pescadores, quienes alertaron a las autoridades. Al inspeccionar el área, buzos de la Defensa Civil confirmaron que en el interior no había cuerpos, como inicialmente se especulaba en redes sociales.

Agentes de la Policía y la Defensa Civil inspeccionan la yipeta recuperada en la Presa de Hatillo./Foto Ramón Salcedo Soto

De acuerdo con las primeras investigaciones, la yipeta coincide con la que habrían usado desconocidos en el asesinato del teniente retirado Juan Luis Castro y en el ataque que dejó herido al agente policial pensionado José Gueilon del Orbes en la urbanización Los Cocos de Cotuí.

Las autoridades sospechan que el vehículo fue lanzado al embalse para ocultar pruebas del crimen. Su hallazgo se produjo tras la disminución del nivel de las aguas de la presa, lo que permitió que quedara visible.

Este sábado en la tarde, brigadas de rescate, con apoyo de una grúa facilitada por la minera Barrick Pueblo Viejo, lograron sacar la yipeta para continuar con las investigaciones.

La Policía del Dicrim y el Ministerio Público confirmaron que se trata del mismo vehículo utilizado en el hecho sangriento. No obstante, aseguraron que las indagatorias siguen abiertas y que ofrecerán más detalles en los próximos días.