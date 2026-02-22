El equipo en Estados Unidos del salsero dominicano Yiyo Sarante aclaró este sábado que el artista nunca ha salido de República Dominicana sin la documentación legal requerida, desmintiendo versiones que circularon recientemente en redes sociales.

En un comunicado oficial, el empresario artístico Vidal Cedeño señaló que las afirmaciones que lo vinculan con supuestos actos fraudulentos responden a acciones malintencionadas de terceros, con el objetivo de afectar su imagen y trayectoria artística.

El video

Explicó que algunos fragmentos de un video difundido recientemente han sido sacados de contexto, sobre todo los relacionados con trámites migratorios.

El audiovisual, grabado en octubre de 2024 antes de la participación de Sarante en el espectáculo Alofoke en el Prudential, ha vuelto a circular en redes sociales, generando confusión.

Tiene la documentación necesaria

Según Cedeño, tanto Yiyo Sarante como los integrantes de su orquesta cuentan con toda la documentación necesaria para viajar legalmente, cumpliendo con las normativas migratorias y administrativas vigentes. Por ello, cualquier intento de asociar al salsero con procedimientos irregulares es considerado “absolutamente falso”.

El comunicado también aclara que no existe vínculo del artista con investigaciones o procesos legales relacionados con irregularidades de ninguna naturaleza, y que Sarante ha mantenido siempre una conducta dentro del marco de la ley.

Puedes leer: Detienen a Yiyo Sarante por presunto fraude eléctrico y lo dejan libre tras pagar multa

Finalmente, el equipo reiteró el compromiso del artista con la transparencia y el respeto a la ley, agradeciendo el respaldo recibido por parte de sus seguidores ante la circulación de informaciones falsas y malintencionadas.