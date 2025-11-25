Miss Universo 2025: Fátima Bosch enfrenta mensajes de odio tras su coronación

Ciudad de México.- La mexicana Fátima Bosch denunció este martes que ha recibido mensajes violentos y de odio tras haberse coronado como Miss Universo 2025 el pasado 21 de noviembre, en medio de las acusaciones de un supuesto fraude para lograr el título.

A través de su cuenta personal de Instagram, la modelo mexicana reveló que ha recibido mensajes agresivos e injuriosos durante los últimos días, los cuales están relacionados con las dudas que han circulado en redes sociales sobre su triunfo en el certamen de belleza que se realizó en Tailandia.

“¡Espero que mueras mañana! ¡Tu y tu familia! ¡Fraude! ¡Qué vergüenza! ¡Espero que nunca encuentres felicidad y el karma te encuentre pronto! ¡Muere!”, es tan solo uno de los mensajes que mostró la reina de belleza en una de sus imágenes.

En respuesta, Bosch cuestionó: «¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce?”.

La reina de belleza añadió que aunque sus valores y autoestima permanecen firmes, señaló que este tipo de agresiones sí pueden hacer un daño profundo a otras personas a nivel mental y emocional.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Bosch aprovechó para recordar que millones de mujeres en el mundo han vivido “en carne propia” este tipo de ataques.

Miss Universo 2025 aseveró que la violencia nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados, y destacó que estos sentimientos hacia ella tienen raíz en su triunfo.

“Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama. Y aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por todas las mujeres de todo el mundo que represento”, añadió la joven tabasqueña.

También respondió directamente a las personas que la atacaron y aseguró que su victoria “es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas”.

“No voy a retroceder, no voy a esconderme y no voy a pedir permiso para brillar. A quienes sí creen en mí, a quienes me abrazan con palabras de amor y orgullo, GRACIAS. Su luz me sostiene. Seguiré defendiendo a las mujeres, seguiré hablando por ellas», enfatizó.

Omar Harfouch pone en duda

La publicación de Bosch ocurre luego de que el pianista franco-libanés Omar Harfouch, pusiera en duda la credibilidad del resultado del reinado de belleza, tras informar de su renuncia como juez del concurso, al alegar falta de transparencia y una supuesta «votación secreta» en la que las treinta clasificadas fueron escogidas sin evaluación del jurado.

El artista también anunció su intención de demandar a la Organización Miss Universo (MUO) por presuntos delitos como abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato y conflicto de intereses y ha tildado a Bosch como «una miss universo de mentira».

Harfouch asegura que, en una entrevista grabada veinticuatro horas antes de la coronación y que en principio se emitirá el próximo año, declaró que México obtendría el triunfo porque el presidente y copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, mantiene «negocios» con el padre de Bosch.

En la víspera, Rocha negó las acusaciones y anunció acciones legales contra medios de comunicación que hayan difundido informaciones que considere difamatorias.