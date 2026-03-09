Lunes de indirectas en las redes sociales

Santo Domingo.- Un nuevo episodio de comentarios de indirectas en redes sociales vuelve a colocar en el centro de la conversación a la hija de la empresaria e influencer Alexandra Hatcu y del exponente urbano Mozart La Para.

Todo inició cuando la hija del urbano, Charlotte fruto de su pasada relación, publicó en sus redes sociales varias fotografías recordando de cómo han pasado los años junto a sus padres y abuelos.

Las imágenes, cargadas de nostalgia, mostraban momentos de la bebé pequeña compartiendo en familia.

Horas después, Dalisa Alegría —actual esposa del artista urbano— compartió en sus historias de Instagram un mensaje que muchos interpretaron como indirectas.

“Cuando alguien no supera una etapa, los recuerdos se vuelven su único contenido”, escribió la actriz.

En otra historia añadió: “Irónicamente, más que pena, me motiva a seguir construyendo mi presente”.

La actriz concluyó sus publicaciones con una fotografía en ropa deportiva, lista para ir al gimnasio, lo que algunos seguidores interpretaron como una forma de cerrar el mensaje con actitud positiva.

Hasta el momento no han reaccionado públicamente a las indirectas de Dalisa Alegría, sin embargo, los mensajes han generado múltiples comentarios entre seguidores de las tres figuras, reavivando el interés del público en la dinámica entre los protagonistas de esta historia.