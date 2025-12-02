Santo Domingo, RD. – Más de 19,000 personas fueron detenidas mientras intentaban viajar de manera irregular hacia Puerto Rico en yola entre el año 2018 y el primer semestre de 2025, de acuerdo con un informe de la Armada de la República Dominicana.

Los datos oficiales indican que los migrantes son, en su mayoría, dominicanos, haitianos, cubanos y ciudadanos chinos, según reportes de la División de Inteligencia Naval de la Armada dominicana.

Redes sociales: el principal canal de desinformación

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que el 71.43 % de las personas que intentan realizar este trayecto irregular aseguran haberse informado previamente a través de redes sociales, principalmente WhatsApp y Facebook, plataformas donde proliferan engaños, estafas y falsas promesas que exponen especialmente a jóvenes a situaciones de alto riesgo.

“La Ruta de la Vida”: una estrategia de prevención

Ante esta realidad, en julio de 2024, la OIM lanzó en República Dominicana la estrategia de comunicación para el desarrollo “La Ruta de la Vida”, una iniciativa orientada a generar cambios sostenibles en comunidades vulnerables frente a la migración irregular.

La campaña inició en el municipio de Baní, provincia Peravia, e incorpora como herramienta pedagógica principal una “Yola interactiva”, que se traslada a comunidades, liceos y centros de formación técnico-profesional.

Cruzar en yola

A través de esta dinámica, se presentan historias recreadas basadas en experiencias reales de dominicanos y dominicanas, con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes sobre los peligros del viaje irregular, la trata de personas y las estafas digitales.

Impacto y alcance

Entre 2024 y 2025, “La Ruta de la Vida” ha impactado a más de 800 jóvenes de manera directa y a miles de usuarios a través de contenidos digitales, enfocados en prevención, alfabetización digital y concienciación sobre los riesgos de la migración irregular.

La iniciativa cuenta con el respaldo de diversas instituciones del Estado dominicano, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el programa Supérate, el Ministerio de la Juventud, las Escuelas Técnicas Vocacionales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana.

Orientación hacia oportunidades locales

Además de la prevención, la campaña incluye un componente de orientación hacia oportunidades dentro del país. Para ello, la OIM ha desarrollado un directorio de opciones educativas, laborales y de capacitación, disponible en el portal oficial:

👉 www.somoscolmena.info/es/rutadelavida

¿Por qué los jóvenes deciden migrar?

Como parte de sus esfuerzos, la OIM en República Dominicana realizó un estudio de Línea Base para comprender el perfil del nuevo migrante joven, sus motivaciones, prácticas, actitudes y perspectivas de futuro.

El estudio revela que las principales razones para emigrar son la escasez de empleo, los bajos salarios y las limitadas oportunidades laborales, factores que impulsan la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Otras motivaciones incluyen el deseo de apoyar a la familia y alcanzar rápidamente aspiraciones materiales, lo que evidencia una tendencia a buscar gratificación inmediata.

En este contexto, una investigación regional titulada “Juventudes: Asignatura Pendiente” (FES, 2024) señala que el 62 % de los jóvenes dominicanos manifestó su intención de emigrar, lo que refuerza la urgencia de estrategias preventivas y de oportunidades locales sostenibles.