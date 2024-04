Young Miko lanza su primer álbum ‘att.’ y prepara su debut en Coachella

San Juan.- La puertorriqueña Young Miko publicó este viernes su primer álbum, ‘att.’, compuesto por 15 canciones, mientras se prepara para hacer su debut en el festival de Coachella (California, Estados Unidos).

Algunas de las canciones de su álbum debut son ‘rookie of the year’, ‘tamagotchi’, ‘ay mami’, ‘princess peach’, ‘tres tristes tragos’ y ‘curita’. De ‘princess peach’, Young Miko compartió hoy el vídeo oficial de la canción, que es la continuación de ‘curita’, que la joven interpretó en los Billboard Women in Music Awards 2024.

La cantante recibió en esa gala el premio Impact, destacando Billboard que tiene “habilidad para pasar de voces dulces a barras de rap picantes”.

María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, nombre de pila de la artista, ganó, además, recientemente el premio al Mejor Artista Nuevo (Pop Latino/Urbano) en los iHeartRadio Music Awards 2024.

Además, este mes, los próximos 12 y 19 de abril, se presentará por primera vez en el famoso festival de Coachella.

Un 2024 muy importante para Younk Miko, que comenzó el año con una colaboración en enero con el productor argentino Bizarrap, donde demostró su talento para saltar desde su potente voz hasta un fuerte tono rapero.

Young Miko ha colaborado con artistas de la talla de su compatriota y fenómeno mundial de la música en español Bad Bunny, los colombianos Feid y Karol G, la dominicana Tokischa o la española Bad Gyal.