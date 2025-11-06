YouTube TV pierde la señal de Disney y otros clics tecnológicos en América

EE.UU.– La plataforma de televisión en directo de YouTube dejó de transmitir los canales de Disney, incluidos ABC y ESPN, luego de que fracasaran las negociaciones entre ambas compañías para renovar su acuerdo de distribución.

Según YouTube, las condiciones económicas propuestas por Disney habrían encarecido el servicio y reducido la oferta disponible para los usuarios, por lo que la empresa decidió suspender la transmisión de los contenidos de la cadena estadounidense.

Por su parte, Disney acusó a Google de usar su posición dominante en el mercado digital para presionar a los distribuidores y obtener ventajas comerciales.

Quizas te interese: Cuba agradece la ayuda de República Dominicana, España y Colombia a afectados por Melissa

La disputa deja a millones de suscriptores sin parte de su programación favorita, en especial los fanáticos de deportes y series, y refleja cómo la guerra del streaming ya no se libra solo por la audiencia, sino también por el control del contenido y los precios.