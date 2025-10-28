Santo Domingo.– El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Yván Lorenzo, calificó este martes como una «burla» a la inteligencia del pueblo dominicano el proceso de fiscalización integral al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), llevado a cabo por la Cámara de Cuentas.

«Como una burla a la inteligencia del pueblo dominicano, se publica esta auditoría al Seguro Nacional de Salud, a pesar de que el rumor público acusa a la gestión de Santiago Hazim de haber malversado más de 50 mil millones de pesos», expresó Lorenzo en su red social X (antiguo Twitter).

El dirigente político agregó que «en lugar de auditar los años 2023 y 2024, que aún están pendientes, se presenta una auditoría correspondiente a los años 2017 y 2018, mientras sigue pendiente una investigación especial sobre la administración del Dr. Santiago Hazim».

Se recuerda que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) inició una revisión integral al SeNaSa, que abarca tanto una auditoría financiera como una investigación especial sobre los procesos de compras y contrataciones realizados por esa institución estatal.

De acuerdo con el órgano superior de control externo, la auditoría al SeNaSa comprende el análisis de sus estados financieros y de ejecución presupuestaria correspondientes al período del 1.º de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019, así como una evaluación de las operaciones institucionales más recientes.

La Cámara de Cuentas informó que actualmente se encuentra en fase de culminación una auditoría de ejecución presupuestaria hasta el año 2024, además de una investigación forense sobre las contrataciones de bienes y servicios realizadas entre el 1.º de enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2025.

Estas acciones forman parte del plan de fiscalización que desarrolla el Pleno de la Cámara de Cuentas, presidido por la doctora Emma Polanco Melo, con el propósito de garantizar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos.

En su sesión del pasado 17 de octubre, el organismo también aprobó cuatro nuevos informes de auditoría, incluyendo el del SeNaSa, así como los correspondientes a la Junta de Distrito Municipal La Guáyiga, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y el Ayuntamiento Municipal de Nagua.