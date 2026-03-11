El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Yván Lorenzo,

El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Yván Lorenzo, solicitó este miércoles al Gobierno formalizar ante el Ministerio Público la solicitud de procesar a funcionarios acusados de supuesta violación sexual y acoso laboral.

«Pido al gobierno procesar a funcionarios acusados de violación sexual y acoso laboral«, expresó.

Asimismo aseguró, que el gobierno del PRM que encabeza el presidente de la República, Luis Abinader, evitan enviar ante el Ministerio Público a los que acosan sexual y laboralmente.

Por otra parte, el exsenador de la provincia de Elías Piña, dijo que en principio esas denuncias debieron llevarla al Ministerio Público para que tengan sanciones ejemplares.

Sin embargo hoy vemos el tratamiento que se le da desde el gobierno a las personas que acosan sexual y laboralmente.

El regidor por el PRM, Ángel María Álvarez Peguero, conocido como “Enrique”, fuedetenido durante un evento público realizado en la cancha de la comunidad de Boca de Nigua, San Cristóbal, acusado de violar sexualmente su nieta de 4 años.

Lorenzo citó como ejemplo los 276 casos de corrupción que envió Milagros Ortiz Bosch al Ministerio de Administración Pública hay nueve casos que son de acoso sexual y acoso laboral.

«Como si se tratara de que el Ministerio de Administración Pública ahora es la procuraduría o son representantes del Ministerio Público. Lo mismo ocurrió en el pasado con varios casos, incluyendo al exdirector del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), José Sánchez», indicó.

«El presente gobierno que encabeza el PRM ha cambiado la configuración jurídica del acoso sexual y el acoso laboral y de los abusos sexuales», indicó.