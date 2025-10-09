Kiev.– El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó este jueves al gobierno ruso de intentar “sembrar el caos” mediante una renovada campaña de ataques aéreos dirigida contra infraestructuras energéticas y ferroviarias del país. La escalada coincide con nuevas órdenes de evacuación en zonas cercanas a la línea del frente, donde se intensifican los combates.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en Kiev y transmitida por medios internacionales, entre ellos Agence France-Presse (AFP), Zelensky advirtió que estos ataques buscan “quebrar la moral” de la población ucraniana, sobre todo ante la llegada del invierno.

“La tarea de Rusia es crear caos y quebrar la moral de nuestra gente mediante ataques selectivos contra nuestras instalaciones energéticas y de transporte”, declaró el mandatario.

En las últimas semanas, Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia han intensificado los bombardeos contra centrales eléctricas y líneas ferroviarias, provocando apagones prolongados y graves interrupciones en el transporte, principalmente en el sur y este de Ucrania. Uno de los ataques más recientes afectó infraestructuras en Odesa, donde instalaciones portuarias y eléctricas sufrieron daños severos, según el Ministerio de Energía de Ucrania.

Las autoridades también ordenaron la evacuación obligatoria de niños en Kramatorsk, región de Donetsk, ante el avance de tropas rusas. La ciudad, que antes de la guerra contaba con más de 140,000 habitantes, ha visto reducida su población a un tercio.

Zelensky afirmó además que el sistema gasístico nacional está bajo fuerte presión y que Ucrania podría incrementar sus importaciones energéticas si continúan los daños.

Ucrania refuerza estrategia y busca más apoyo internacional

En respuesta a la ofensiva, Kiev anunció que enviará la próxima semana a su primer ministro y a un alto asesor en sanciones a Washington para reunirse con funcionarios de Estados Unidos. Entre los temas centrales: defensa aérea, energía, sanciones a Rusia y gestión de activos rusos congelados.

Zelensky reiteró su llamado a la comunidad internacional para reforzar la protección de la red energética ucraniana.

“Nuestro pueblo no solo resiste al fuego enemigo, sino también al frío extremo. Necesitamos sistemas Patriot, generadores, combustible y ayuda técnica de forma urgente”, dijo el presidente.

Ucrania también implementará nuevas estrategias defensivas, trasladando parte de sus reservas energéticas a zonas menos vulnerables y reforzando centros logísticos en el oeste del país, en regiones como Dnipró, Leópolis y Zaporiyia.

Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, esta estrategia busca “garantizar la resistencia operativa del país frente a los ataques sistemáticos del Kremlin”.