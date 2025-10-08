EE.UU.- El cantante urbano Zion, conocido por ser parte del dúo Zion & Lennox, se encuentra en proceso de recuperación después de haber sufrido un accidente de tránsito. Así lo confirmó su equipo de manejo, Baby Records Inc. y Nu Form Management, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales.

Según el texto, el artista está estable y evolucionando de manera favorable. Su equipo agradeció las numerosas muestras de cariño y apoyo recibidas por parte de familiares, colegas de la industria musical y fanáticos.

Aunque no se han revelado detalles sobre el accidente, Zion mantiene una actitud positiva y está enfocado en su recuperación física. Paralelamente, continúa promoviendo su más reciente producción discográfica, “The Perfect Melody 2”.

La noticia generó una ola de solidaridad en el género urbano. Diversos artistas han expresado públicamente su apoyo, destacando la influencia de Zion en la música latina. Además, sus seguidores han llenado las redes sociales con mensajes de aliento, reflejando el impacto que el cantante ha tenido a lo largo de su trayectoria.

Por el momento, toda la información oficial sobre su estado de salud será comunicada únicamente por su equipo de trabajo, evitando rumores y especulaciones. Zion confía en recuperarse completamente para regresar pronto a los escenarios y continuar compartiendo su música con su público.