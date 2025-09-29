Zootopia 2 revela tráiler con nueva canción de Shakira

Nick Wilde (con la voz de Jason Bateman) y Judy Hopps (con la voz de Ginnifer Goodwin) en Zootopia 2 de Walt Disney Animation Studios .

Este lunes se lanzó un nuevo tráiler y póster de Zootopia 2, la próxima aventura animada de Walt Disney Animation Studios, que incluye «Zoo» una canción original completamente nueva, interpretada por Shakira, quien regresa como la voz de la estrella pop más grande de Zootopia, Gazelle.

En el tráiler, el público descubre por primera vez a nuevos personajes y una población oculta de reptiles cuando los policías novatos Judy Hopps (con la voz de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (con la voz de Jason Bateman) se enfrentan a una misteriosa víbora de foseta, Gary De’Snake (con la voz del ganador del Premio de la Academia, Ke Huy Quan).

La película está dirigida por el equipo ganador del Óscar formado por Jared Bush, director creativo de Disney Animation, y Byron Howard, y producida por Yvett Merino.

Zootopia 2

Zoo

La música y la letra de “Zoo” son de Ed Sheeran, Blake Slatkin y Shakira. La canción está producida por Blake Slatkin, Alex (AC) Castillo, Shakira y Ed Sheeran. El sencillo “Zoo” se lanza el viernes 10 de octubre.

La banda sonora de Zootopia 2 está compuesta por el ganador del Premio de la Academia Michael Giacchino y se lanza como parte de la banda sonora completa el viernes 21 de noviembre, antes del estreno en cines de la película el miércoles 26 de noviembre.

Disney y SiriusXM también ofrecerán una primera escucha exclusiva de «Zoo» en Disney Hits (canal 133) el miércoles 8 de octubre. Disney Hits de SiriusXM reproducirá la canción completa cada hora hasta el final del día antes de su lanzamiento mundial el 10 de octubre.

“Zoo” resonará entre los fanáticos del himno revelación “Try Everything”, que aparece en la película original ganadora del Oscar, Zootopia, estrenada en 2016. “Try Everything” se ha reproducido 2.700 millones de veces en todo el mundo hasta la fecha.

Gazelle (con la voz de Shakira) en Zootopia 2

Elenco

El elenco de voces de Zootopia 2 está compuesto por un asombroso grupo de talentos que también incluye a Andy Samberg, David Strathairn, Macaulay Culkin y Brenda Song, quienes interpretan a los Lynxley, una de las familias más prominentes de Zootopia.

El comediante Fortune Feimster se unió previamente al elenco como Nibbles Maplestick, un castor peculiar cuyo podcast explora los misterios de los reptiles; Idris Elba regresa como el Jefe Bogo, el respetado jefe del Departamento de Policía de Zootopia; Patrick Warburton presta su voz al actor convertido en político, el alcalde Brian Winddancer; Quinta Brunson interpreta al Dr. Fuzzby, un adorable quokka de terapia; y Nate Torrence retoma su papel como Clawhauser, el encantador guepardo recepcionista del Departamento de Policía de Zootopia.